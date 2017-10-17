В Пермь приехал «Цирк дю блохей»

На сцене Пермского театра кукол прошли гастроли Томского театра куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана. Томский театр был создан в 1946 году, там работали ученики легендарного педагога и теоретика театра кукол Михаила Королева. В Пермь актёры привезли три спектакля «Жил такой медвежонок», «Эти великолепные, храбрые крошки-космонавты», «Новые приключения Колобка».

К полету на Луну готовится отряд храбрых крошек-космонавтов. Для этой цели опытные наставники набрали со всех концов Земли самых достойных крошек-блошек, а инженеры построили ракету, летающую на специальном топливе - детском смехе, радости и аплодисментах.

Чтобы набрать полные ракетные блоки-баки, опытные наставники представили свой отряд в виде «Цирка дю блохей», в котором крошки-космонавты продемонстрировали уникальные способности и умения. Когда энергии набралось достаточно, невероятный экипаж все же отправился в свой чудо-полет.

Историю о великолепных, храбрых крошках-космонавтах по пьесе Олега Проклова для маленьких пермяков рассказали актеры Томского театра куклы и актеры «Скоморох», которые приехали в прикамскую столицу на гастроли.

Марина Дюсьметова, актриса Томского театра куклы и актера «Скоморох»: "Мне радостно вернуться на Урал, потому что я родом из Екатеринбурга. Чувствуется, во всяком случае, в вашем городе, такая театральная культура, тут приучены к театру, мы отметили, актеры, за эти два дня".

За три гастрольных дня Томский театр кукол показал пермским зрителям три сказочных спектакля - «Эти великолепные, храбрые крошки-космонавты», «Жил такой медвежонок» и «Новые приключения колобка».

Татьяна Лузина, директор Пермского театра кукол: "Наши театры давно являются дружественными друг другу, помимо этого нас связал проект «Большие гастроли», где театры выражают погастролировать на той или иной площадке, Томский театр выбрал наш, а наш театр в декабре поедет в Хабаровск".

Но перед тем как Пермский театр кукол отправится гастролировать на Дальний Восток, здесь выпустят премьеру - уже сейчас актеры активно репетируют спектакль для детей старше 12 лет «Вино из одуванчиков» по повести Рэя Бредбери. Зрителям ее представят в конце ноября.