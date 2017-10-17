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Юбилейная неделя Татьяны Жарковой

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Татьяна Жаркова

В Пермском театре юного зрителя прошла юбилейная неделя, которая была посвящена известной актрисе и режиссёру Татьяне Жарковой. Много лет она служит в театре для самого сложного зрителя. На её счету более 100 спектаклей и разноплановых ролей. В этом году она начала в ТЮЗе свой 23-й сезон. В последнее время наравне с актёрской игрой она совмещает и режиссёрскую должность.

«Слушай, как поют эльфы», «Еврейское счастье», «Охота жить», «Школа для дураков», «Как Баба Яга сына женила». Это еще не полный перечень спектаклей Пермского ТЮЗа, в которых играет Татьяна Жаркова только в октябре - проще посчитать те в каких Заслуженная артистка России Татьяна Жаркова не задействована. Театральной жизнью Татьяна Петровна живет уже больше сорока лет.

Татьяна Жаркова

Татьяна Жаркова, Заслуженная артистка РФ, актриса и режиссер-постановщик Пермского Театра юного зрителя, Член Союза театральных деятелей РФ: " Нам кажется, что это было только вчера. Не потому что мы живем в каком-то отдельном времени, а так быстро и так много всего происходит, а нам кажется, мы не меняемся. Для кого-то это десятилетие страшно, а для нас незаметно пролетает, а ты еще полон сил, а говорят, юбилей наступил".

В детстве она мечтала стать летчицей-парашютисткой, но все же выбрала театр. Татьяна Жаркова окончила Пермский государственный институт культуры и Московское театральное училище им. Б.В. Щукина. Карьеру актрисы начала в Лысьвенском драматическм театре, затем играла в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина, а в 1984 году пришла в Пермский ТЮЗ, где сыграла около 40 ролей: Анну Андреевну в «Ревизоре», королеву Маргариту в «Ричарде 3», Сегедилью Марковну в водевиле «За великое чувство любви!», И множество других. Как режиссер поставила в театре юного зрителя более 15 спектаклей: «Тринадцатую звезду», «Сказку о золотом петушке», «Недоросль», «Три сестры», из последних – «Веселого солдата и сказки Оле-Лукойе» А еще совсем недавно Татьяну Петровну можно было видеть в сериале «Отчий берег», где она сыграла эпизодическую, но очень яркую роль.

Михаил Шибанов, актер Пермского театра юного зрителя: "Она очень опытная, замечательная актриса, с ней всегда очень комфортно и приятно работать, она знает свое дело, знает тонкости и толк в этом. Это человек-трудоголик, она всегда улыбается, как бы ей тяжело не было, у нее много работы, она всегда поделится своей улыбкой, поговорит, очень теплый человек".

А работы у Татьяны Жарковой, действительно, хватает - репетиции, занятия со студентами в институте культуры, работа на кафедре режиссуры и мастерства актера и в этот же день спектакль. Чем бы ни занималась Татьяна Петровна, но роль всегда держит в голове, а в сумке сценарий с косметичкой для грима.

Для Татьяны Жарковой  это уже 23-й театральный сезон в Пермском ТЮЗе, и каждый раз она выходит на сцену с таким же азартом, как в первый. Ведь профессия актера, по мнению Жарковой, неисчерпаема и постигать ее можно всю жизнь.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 17.10.2017 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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