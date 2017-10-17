В Краснокамске собрались лучшие тренеры дзюдо ПФО

Прикамье посетил Энцио Гамба. В Краснокамске олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по борьбе дзюдо провёл семинар для наставников Приволжского федерального округа. Цель - поднять уровень знаний у тренеров, мастерство - у спортсменов, и в перспективе - престиж сборной России в целом.

Наставники по дзюдо со всего Приволжского федерального округа сегодня сами семинаристы. В Краснокамском физкультурно-оздоровительном комплексе внимательно и кропотливо отрабатывают базовые элементы стиля под руководством главного тренера сборной России Энцио Гамба.

Подготовка к броску требует тщательной отработки - правильное переступание, стойка, приложение силы, сам толчковый момент. И бесконечное повторение.

Примерно раз в полтора месяца со своей образовательной программой олимпийские чемпионы отправляются в один из городов России. Вместе с Энцио Гамба команда первоклассных помощников из женского тренерского штаба отечественной сборной.

Даже в минуту отдыха итальянский специалист в Асане. Растяжка, баланс и, если приглядеться, полная концентрация внимания.

Энцио Гамба, главный тренер сборной России по дзюдо: "Отследить моментальный эффект от семинара невозможно. Результат придёт попозже. Те, кто занимается дзюдо, знают, чтобы иметь эффективную технику, нужно как минимум лет 5".

Лучшим и пока недосягаемым для прикамских дзюдоисток остаётся серебряная медаль Любови Брулетовой на Олимпиаде в Сиднее. Пермячки попыток, тем не менее, не оставляют. В юниорском звене мировые татами успешно осваивает Кристина Шилова. Тяжеловес Ксения Чибисова уже второй олимпийский цикл остаётся первым номером в основном составе.

Борьба дзюдо, прежде всего ЕДИНОборство, то есть индивидуалистичный вид спорта, но успех и прогресс спортсменов формируется в команде. Многое зависит от количества спаррингов и качества партнёров. Поэтому так важен высокий общесредний уровень. Как раз то, ради чего подобные семинары и затеваются.