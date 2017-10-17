Лицензии для УК ограничат пятью годами
Срок действия лицензий управляющих компаний ограничат пятью годами. Соответствующий законопроект одобрил профильный комитет Госдумы. Сейчас документ готовят к рассмотрению во втором чтении. Об это сообщается на сайте колл-центра города Перми со ссылкой на федеральное Министерство строительства и ЖКХ. Согласно законопроекту срок действия лицензии на управление многоквартирными домами будет ограничен, в том числе и на лицензии, выданные до принятия закона. Ранее документ на право управлять домами выдавался бессрочно.
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