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В Пермь привезли ковчег с мощами Святителя Луки

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ковчег

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Пермь привезли ковчег с частицей мощей Святителя Луки Симферопольского и Крымского Чудотворца.  Святитель Лука при жизни был врачом, выдающимся хирургом. Как при жизни, так и после своей кончины Святитель продолжает помогать страждущим от болезней и недугов. Поклониться святыне можно в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», по адресу Лодыгина, 40а. Ковчег с мощами Святителя Луки пробудет здесь до 12 ноября. Богослужения в храме совершаются ежедневно: утром в 8.30, вечером в 17.00 часов.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.10.2017 в 14:53 в рубрике - Вести Пермь

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