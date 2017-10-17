В Пермь привезли ковчег с мощами Святителя Луки

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Пермь привезли ковчег с частицей мощей Святителя Луки Симферопольского и Крымского Чудотворца. Святитель Лука при жизни был врачом, выдающимся хирургом. Как при жизни, так и после своей кончины Святитель продолжает помогать страждущим от болезней и недугов. Поклониться святыне можно в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», по адресу Лодыгина, 40а. Ковчег с мощами Святителя Луки пробудет здесь до 12 ноября. Богослужения в храме совершаются ежедневно: утром в 8.30, вечером в 17.00 часов.