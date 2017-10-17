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← Краснокамский Хатико ищет хозяина

Пермский аэропорт получит новое имя

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аэропорт

На сайте «Управляем вместе» планируют запустить официальное голосование за имя нового терминала пермского аэропорта. В нем смогут принять участие все жители Пермского края, зарегистрированные на сайте. Первое заседание экспертной комиссии по выбору названия состоится 17 октября. А сервис, чтобы свое мнение могли высказать пермяки, заработает чуть позже, но уже на этой неделе, сообщают в администрации региона. Одновременно с голосованием в сети будет проведен телефонный опрос жителей Пермского края.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.10.2017 в 13:06 в рубрике - Вести Пермь

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