Пермский аэропорт получит новое имя
На сайте «Управляем вместе» планируют запустить официальное голосование за имя нового терминала пермского аэропорта. В нем смогут принять участие все жители Пермского края, зарегистрированные на сайте. Первое заседание экспертной комиссии по выбору названия состоится 17 октября. А сервис, чтобы свое мнение могли высказать пермяки, заработает чуть позже, но уже на этой неделе, сообщают в администрации региона. Одновременно с голосованием в сети будет проведен телефонный опрос жителей Пермского края.
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