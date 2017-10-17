Новая поликлиника: В Прикамье повышают доступность медицины

В Чусовом впервые в регионе подводили итоги региональной программы «Новая поликлиника». Пилотный опыт станет проводником для всех остальных районов и городов.

Очереди к окошку регистратуры ушли в прошлое. Новая, ярко-зеленая и, что важно, открытая стойка регистрации - первое, что теперь видят пациенты поликлиники. А улыбающаяся девушка-регистратор и к врачу запишет, и проконсультирует, куда лучше обратиться.

Полностью обновилась и система навигации - в одном дизайне с регистратурой зеленые таблички указывают расположения кабинетов, а в местах ожидания установлена мягкая мебель. Все это сделано в рамках пилотного краевого проекта «Новая поликлиника». Участвуют 12 районных больниц, в том числе и в Чусовом.

Елена Симакова, главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника», рассказывает: "Мы увеличили количество бирок к терапевту на 120 в неделю. Увеличилось количество пациентов, записывающихся через колл-центр и через интернет".

Выпиской рецептов, справок, а также направлениями на исследования теперь занимаются в доврачебном кабинете. У терапевтов стало больше времени на пациентов, а время ожидания первой свободной бирки сократилось с 14 дней до одного.

Свои предложения пациенты теперь могут оставлять напрямую. Напротив стойки регистрации расположены специальные листы - лист проблем и лист предложений.



Повысить доступность медицинской помощи – такую задачу еще весной перед краевым Минздравом поставил губернатор Прикамья Максим Решетников. Сегодня по поручению главы региона в Пермском крае улучшается система здравоохранения. Это и изменение работы поликлинического звена, и строительство новых медучреждений.

Чусовская поликлиника изначально поставила задачу сделать доступной запись не только к терапевтам, но и к узким специалистам. Очередь к офтальмологу теперь всего 3 дня, для сравнения раньше приходилось ждать от двух недель.