Росимущество, где имущество?

В прокуратуре Пермского края прокомментировали информацию, широко тиражируемую в местных СМИ об утере региональным Управлением Росимущества госсобственности на 2,5 млн рублей. Некоторые издания сообщали, что пропало конфискованное оружие. Однако в надзорном ведомстве пояснили, что речь идет об обращенных в собственность государства автомобилях, инструменте, бытовой технике и других предметах. Хранила их по договору с Росимуществом компания «Уралтрансэкспедиция». На ее же складах хранилось и упомянутое оружие, но оно в целости и сохранности. Сразу после обнаружения пропажи других предметов его перевезли. Сейчас прокуратура предъявляет претензии самому Росимуществу за ненадлежащее выполнение своих задач.

Александр Загуляев, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Прокуратуры Пермского края, отмечает: "Материалы прокурорской проверки были направлены в СУ Следственного комитета по Пермскому краю. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело. В настоящее время ход расследования находится на контроле прокуратуры края".