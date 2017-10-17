Росимущество, где имущество?
В прокуратуре Пермского края прокомментировали информацию, широко тиражируемую в местных СМИ об утере региональным Управлением Росимущества госсобственности на 2,5 млн рублей. Некоторые издания сообщали, что пропало конфискованное оружие. Однако в надзорном ведомстве пояснили, что речь идет об обращенных в собственность государства автомобилях, инструменте, бытовой технике и других предметах. Хранила их по договору с Росимуществом компания «Уралтрансэкспедиция». На ее же складах хранилось и упомянутое оружие, но оно в целости и сохранности. Сразу после обнаружения пропажи других предметов его перевезли. Сейчас прокуратура предъявляет претензии самому Росимуществу за ненадлежащее выполнение своих задач.
Александр Загуляев, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Прокуратуры Пермского края, отмечает: "Материалы прокурорской проверки были направлены в СУ Следственного комитета по Пермскому краю. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело. В настоящее время ход расследования находится на контроле прокуратуры края".
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