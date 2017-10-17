Удобный город для пешеходов и водителей

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пешеходный переход

Пермским автомобилистам придется привыкать к перекресткам с кольцевыми развязками. А еще сегодня было заявлено, что желто-белые зебры экспертами признаны наиболее безопасными, а значит, сейчас все их будут перекрашивать. 

Пока одни осторожно преодолевают новое мини-кольцо на Краснофлотской и недоумевают, зачем оно здесь, другие водители уже оценили круговое движение по достоинству.

Владимир Якимов считает: " Стало меньше пробок здесь, скапливались машины. Некоторые не знали правила движения, а сейчас преимущество кругового движения".

кольцо

Движение в городе делают удобнее не только для водителей, но и для пешеходов. 600 ограничителей, таких как столбики и надолбы, планируют установить там, где машины парковаться не должны. В качестве примера - спуск на Соборной площади. Обновляют и дорожную разметку. Перед переходами появляются дублирующие знаки, а вместо привычной однотонной зебры в городе все чаще можно увидеть яркую - бело-желтую.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "В этом году большое количество пешеходных переходов стало выполняться не просто белой краской, а белой и желтой краской. Это служит для дополнительного привлечения внимания водителей. На таких переходах гораздо меньше происходит ДТП. На наш взгляд, это полезные траты".

Что касается остановок – в этом году 43 уже оборудованы новыми павильонами. Их конструкции не «по зубам» вандалам. Появляются и новые пункты для ожидания транспорта.

Для безопасности маленьких пешеходов соответствующие знаки появились на асфальте, а возвышающиеся на проезжей части стали заметнее. Сделали это к началу нового учебного года.

В городе появилось около 500 такого рода знаков, покрытых специальной пленкой, что позволяет водителям обращать на знаки внимание в любое время суток.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.10.2017 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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