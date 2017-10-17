Трагедия в Верещагино: Многодетной семье нужна помощь

В Верещагино предали земле тела отца и дочери, трагически погибших во время пожара. Огонь в доме многодетной семьи вспыхнул неожиданно. Убитая горем мать вдобавок ко всему осталась с детьми без крова и даже без вещей первой необходимости. Сейчас помощь поступает им из самых разных мест и ведомств.

Одежду, предметы первой необходимости, даже столовые ложки собирают коллеги из отдела Министерства социального развития Верещагинского района. Последние несколько дней не только чиновники, но и пожарные, полиция, и многие другие помогают многодетной семье Варанкиных.

Пожар произошел рано утром, когда все еще спали. Старшая дочь проснулась первой от запаха дыма, разбудила всю семью и выходила последней, но выбраться из горящего дома не успела. Ее бросился спасать отец, он тоже не смог выйти.

Пока маму с тремя детьми приютили соседи, они живут через дорогу от места пожара. В большом доме им отвели отдельный этаж. Сюда же все желающие привозят помощь.

В Верещагинской школе погибшая на пожаре девушка училась в выпускном 11-м классе. Именно его ученики первыми начали приносить теплые вещи и предметы первой необходимости. Также есть расчетный счет для помощи пострадавшей семье.

Волонтеры приносят и теплые вещи, и даже канцелярские товары. Ведь детям с чем-то нужно идти в школу, но больше всего здесь ждут строительные материалы и людей, которые помогут восстановить хозяйство. Ведь после пожара дом сгорел практически полностью.

Погибшую на пожаре девушку и ее отца в Верещагино хоронили накануне. Следственным органам еще предстоит разобраться в причинах произошедшего.