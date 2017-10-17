Выдавать права и принимать экзамены в ГИБДД будут по-новому

В России вступил в силу приказ МВД, который вносит изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Так в первую очередь меняется сам экзамен. К примеру, в зимнее время при сдаче вождения на площадке теперь можно ориентироваться на конусы, а не только на разметку. С другой стороны, в случае единственного нарушения правил разметки претендент сразу отправляется на переэкзаменовку.

При этом получение самого водительского удостоверения несколько упростилось. Теперь прописан четкий перечень необходимых документов. Все заявления можно подавать через портал «Государственные услуги». В случае замены прав для МФЦ установлен предельный срок – 15 дней. Отдельное внимание стоит обратить на оплату государственной пошлины.

Алексей Трясцин, заместитель начальника РЭО ГИБДД УМВД России по г. Перми, рассказывает: "Теперь госпошлину необходимо оплачивать перед осуществлением государственной услуги. То есть если человек пришел на государственный экзамен, госпошлина должна быть уже оплачена. Также госпошлину можно уплачивать посредством интернет-портала государственных услуг".