Из соликамского рудника эвакуировали 287 шахтеров

По предварительной информации, причиной эвакуации 287 шахтеров из соликамского рудника компании «Уралкалий» стало возгорание демонтированного оборудования на площади 15 кв. м. Об этом сообщает краевое Управление МЧС России. ЧП произошло накануне днем. В шахте появился густой дым.

Иван Макаров, оперативный дежурный ФКУ ЦУСК ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Возгорание произошло в шахте на отметке 400 метров. Был задействован план ликвидации аварии. При этом на поверхность были подняты 287 горняков. В настоящий момент пожар ликвидирован. На месте работает горноспасательный отряд. 10 человек рабочей смены горняков остаются в шахте для обеспечения работоспособности коммуникаций шахты".