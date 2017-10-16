Попались в «Паутину»
Операция "Паутина" прошла в пятницу сразу в трех районах Перми. За 2,5 часа задержали 6 нетрезвых водителей. Подробности у Максима Пеккера.
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Операция "Паутина" прошла в пятницу сразу в трех районах Перми. За 2,5 часа задержали 6 нетрезвых водителей. Подробности у Максима Пеккера.
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В 2018 году администрация Перми продолжит реконструкцию набережной.
|читать16.10.2017 в 17:37
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Попались в «Паутину»
Операция Паутина прошла сразу в трех районах Перми.
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские катисты - лучшие в России
Скорость, грязь, адреналин
Подайте на волейбол...
Пермь. Вести-Спорт
На трассе Соликамск-Березники сбит лось
Охранник супермаркета жестоко избил бездомного
Жителей высотки эвакуировали из-за неадекватного поведения пермяка
В Верещагино в огне погибли отец с дочерью
Дмитрий Маликов «оживил» Моцарта и Баха
ОРВИ с осложнениями: В больницах яблоку негде упасть
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