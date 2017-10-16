В Перми прошёл День МНО

В Пермском краевом кардиологическом центре на улице Сибирская прошла акция, в рамках которой любой желающий мог сдать анализ на уровень МНО. По сути, это проверка крови, чрезмерная густота которой может вызывать серьезные заболевания, и даже смерть.

В Пермском краевом кардиологическом диспансере внушительные очереди. Здесь проходит День МНО. Актуально это в первую очередь для людей, страдающих аритмией, или у кого есть искусственный клапан сердца. Сама процедура выглядит просто – надо выстоять очередь, подойти к специалисту, заполнить анкету и небольшая медицинская практически безболезненная процедура.

В Перми и еще 18 городах России проходит масштабная Всероссийская социальная акция «День МНО» - эта аббревиатура расшифровывается как международное нормализованное отношение. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с тромбозом. В этот день пациенты, у которых есть протезированный клапан сердца, мерцательная аритмия, тромбоз глубоких вен, могут бесплатно за несколько минут измерить свой уровень МНО, а также получить консультацию ведущих специалистов.

Сегодня в большинстве поликлиник пациенты должны сдавать кровь из вены и ждать результата в течение нескольких дней. Во время проведения акции «День МНО» пациенты смогут сдать анализ на уровень свертываемости крови с помощью экспресс-метода и уже через несколько минут получить консультацию специалиста.

Григорий Спасенков, заведующий отделением кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Пермского краевого кардиологического центра: "Акция посвящена тому, чтобы обратить внимание людей и медицинской общественности, как важно контролировать показатели крови пациентов, которые принимают специфические лекарства для разжижения крови".

Сама процедура занимает немного времени. После того как аппарат выдал результат, выдают направление и вы отправляетесь в соседний кабинет к специалисту, где более подробно вам расскажут о том, что делать и какие лекарственные препараты принимать.