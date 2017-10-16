Пермские катисты - лучшие в России

Пермские катисты снова лучшие в России. В Москве состоялись первенство и чемпионат России по киокусинкай-каратэ. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 37 регионов. Турнир является отборочным, по его итогам формируется сборная страны для участия в международных соревнованиях. Львиную долю мест заняли как раз представители Перми. В общей сложности завоёвано 22 медали. Благодаря уникальной системе подготовки специализированной школы Киокушинкай у нас в стране да и Европе пермякам нет равных в ката и ката-групп. Текущий чемпионат не стал исключением - весь пьедестал во всех возможных категориях остался за пермскими спортсменами. Следующий этап для победителей отечественного татами - Чемпионат мира в ноябре в Японии. Здесь предстоит встреча с основными конкурентами – основоположниками стиля японцами.