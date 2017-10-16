Пермские катисты - лучшие в России
Пермские катисты снова лучшие в России. В Москве состоялись первенство и чемпионат России по киокусинкай-каратэ. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 37 регионов. Турнир является отборочным, по его итогам формируется сборная страны для участия в международных соревнованиях. Львиную долю мест заняли как раз представители Перми. В общей сложности завоёвано 22 медали. Благодаря уникальной системе подготовки специализированной школы Киокушинкай у нас в стране да и Европе пермякам нет равных в ката и ката-групп. Текущий чемпионат не стал исключением - весь пьедестал во всех возможных категориях остался за пермскими спортсменами. Следующий этап для победителей отечественного татами - Чемпионат мира в ноябре в Японии. Здесь предстоит встреча с основными конкурентами – основоположниками стиля японцами.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Скорость, грязь, адреналин
Подайте на волейбол...
Пермь. Вести-Спорт
На трассе Соликамск-Березники сбит лось
Охранник супермаркета жестоко избил бездомного
Жителей высотки эвакуировали из-за неадекватного поведения пермяка
В Верещагино в огне погибли отец с дочерью
Дмитрий Маликов «оживил» Моцарта и Баха
ОРВИ с осложнениями: В больницах яблоку негде упасть
Большое переселение: Жители Березников получили ключи от новостроек
Добавить комментарий: