Скорость, грязь, адреналин

Свои рекорды устанавливали участники 7 этапа краевого Чемпионата по мотокроссу.

Рёв моторов, испытания ветром и хлёстким дождём на 7-м этапе Чемпионата и первенства Пермского края по мотокроссу слушали и терпели 77 участников.

Антон Чикуров, участник соревнований (Пермь): "Сегодня очень грязная гонка, трасса очень тяжёлая. По грязи ездить не умею, очень тяжело приходится. Сам сегодня раза 4 упал. Но настрой боевой".

На пермском мототреке компанию прикамцам традиционно составили гости из Ижевска, Воткинска и даже Уфы. Спортсмены, начиная от 5 лет, преодолевали дистанции в зависимости от одного из 8 выбранных классов.

Один из самых многочисленных классов - «Хобби». По-настоящему народный и любительский. Не клубные гонщики - ездят по городам и весям на своих собственных транспортных средствах, за свой же счёт. И получают максимальное удовольствие от любой погоды, и трассы. При этом «хоббисты» полноценные участники зачёта чемпионата, да и класс их моторов весьма солидный - 250 кубических сантиметров у новичков, 450 у бывалых и ветеранов.

Иван Васёв, участник гонки в классе «Хобби» (Пермь): "Для начала желание большое. Это сложно, не так просто, как кажется на первый взгляд, и немаленькие деньги. Нормальный мотоцикл обойдется в 250 тысяч, не считая обмундирования и всего остального".

7-й этап запомнится многочисленными падениями и сокращённой программой для малышей, больше одного круга испытывать судьбу судьи не посчитали нужным. Опытные гонщики за свои зачётные очки бились до победного. И сполна получили свою порцию грязи и адреналина.