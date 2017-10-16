Подайте на волейбол...
Чтобы состоялся очередной домашний тур для волейболистов «Прикамья», нужна посильная помощь неравнодушных финансово сотоятельных компаний и рядовых пермяков. Материальные трудности вынуждают клуб просить о содействии. Лидер чемпионата Высшей лиги «А» уже пропустил выездные игры в Барнауле, за что получил техническое поражение, минус 2 очка за неявку и опустился на пятое место. Но и это не самое плохое. Под угрозой домашние матчи с нижегородским АСК, которые должны состояться в четверг и пятницу, 19 и 20 октября в Перми, и вся последующая судьба титулованной команды. Долг перед краевым ЦСП, в чьём ведении СК Сухарева и стадион "Энергия", приближается к 2,5 миллионам рублей. Клуб отчаянно нуждается в спонсоре, а также обращается к болельщикам с просьбой помочь собрать необходимые средства для проведения тура. Обратиться можно в бухгалтерию "Прикамья" на стадион "Энергия" по адресу Советская, 100.
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