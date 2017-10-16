Пермь. Вести-Спорт
Темы выпуска:
- Пермские катисты снова лучшие в России. В Москве состоялись первенство и чемпионат России по киокусинкай-каратэ.
- Свои рекорды устанавливали участники 7-го этапа краевого Чемпионата по мотокроссу.
- Чтобы состоялся очередной домашний тур для волейболистов «Прикамья», нужна посильная помощь неравнодушных финансово сотоятельных компаний и рядовых пермяков.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На трассе Соликамск-Березники сбит лось
Охранник супермаркета жестоко избил бездомного
Жителей высотки эвакуировали из-за неадекватного поведения пермяка
В Верещагино в огне погибли отец с дочерью
Дмитрий Маликов «оживил» Моцарта и Баха
ОРВИ с осложнениями: В больницах яблоку негде упасть
Большое переселение: Жители Березников получили ключи от новостроек
Остап Бендер нашего времени: Как пермяк делал деньги из ничего
Паутина расставлена
Вести Пермь. События недели
Добавить комментарий: