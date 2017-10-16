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← На трассе Соликамск-Березники сбит лось

Пермь. Вести-Спорт

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спорт

Темы выпуска:

- Пермские катисты снова лучшие в России. В Москве состоялись первенство и чемпионат России по киокусинкай-каратэ. 

- Свои рекорды устанавливали участники 7-го этапа краевого Чемпионата по мотокроссу. 

- Чтобы состоялся очередной домашний тур для волейболистов «Прикамья», нужна посильная помощь неравнодушных финансово сотоятельных компаний и рядовых пермяков. 

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Опубликовано: 16.10.2017 в 14:06 в рубрике - Вести Пермь

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