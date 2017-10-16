На трассе Соликамск-Березники сбит лось

В Прикамье на трассе Соликамск-Березники автомобиль Рено сбил лося. Животное получило серьезные травмы и скончалось под колесами иномарки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По предварительной информации, водитель и пассажир не пострадали. Три месяца назад на дороге Пермь-Березники около отворота на деревню Бобки произошел аналогичный инцидент. Тогда автомобиль Лифан сшиб выскочившего на дорогу животного. В результате ДТП тогда пострадала 32-летняя женщина и 6-летний ребенок.