На трассе Соликамск-Березники сбит лось
В Прикамье на трассе Соликамск-Березники автомобиль Рено сбил лося. Животное получило серьезные травмы и скончалось под колесами иномарки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По предварительной информации, водитель и пассажир не пострадали. Три месяца назад на дороге Пермь-Березники около отворота на деревню Бобки произошел аналогичный инцидент. Тогда автомобиль Лифан сшиб выскочившего на дорогу животного. В результате ДТП тогда пострадала 32-летняя женщина и 6-летний ребенок.
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