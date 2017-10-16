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Охранник супермаркета жестоко избил бездомного
В Перми полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Мужчина, охранник одного из сетевых супермаркетов, расположенных по улице Чкалова, в служебном помещении жестоко избил мужчину без определенного места жительства, якобы заметив, как тот пытается украсть товар из магазина. 40-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами, а подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
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