Охранник супермаркета жестоко избил бездомного

В Перми полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Мужчина, охранник одного из сетевых супермаркетов, расположенных по улице Чкалова, в служебном помещении жестоко избил мужчину без определенного места жительства, якобы заметив, как тот пытается украсть товар из магазина. 40-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами, а подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.