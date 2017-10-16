Дмитрий Маликов «оживил» Моцарта и Баха

Люди, купившие билеты на концерт Дмитрия Маликова, попали вовсе не на концерт, а на мистический спектакль, где музыкант при помощи магии вызывает на сцену Моцарта, Баха и Бетховена. Зачем все это?

Публика, которая пришла на спектакль к самому обаятельному певцу середины 90-х, такого убойного начала никак не ожидала.

Спектакль построен на разговоре двух поколений. От молодёжи девочка ди-джей, которая создаёт музыку в клубе даже не зная нот. Словами умудрённого опытом человека говорит композитор и певец Дмитрий Маликов. Помогают ему и его старшие коллеги - Моцарт, Бах, Бетховен. Каждый из них рассказывает, как испытывала его судьба, но он не переставал заниматься музыкой, и, в конце концов, получил признание на века.

Над созданием сценария, декораций и видеоинсталляций трудилась команда профессионалов.

Кто бы мог подумать, что на таком концерте в качестве реквизита можно встретить кандалы и мотыгу, но при помощи этих предметов здесь рассказывают о том, как появились различные музыкальные жанры. Эти предметы принадлежали темнокожим рабам. Именно они в спектакле рассказывают о том, как появился блюз.

Роли композиторов исполняют столичные актёры, а танцевальные номера - чемпионы России по акробатическому рок-н-роллу Николай Хитрук и Евгения Хавторина.

Николай Хитрук и Евгения Хавторина, чемпионы России по акробатическому рок-н-роллу (г. Москва): "В 30-40-е годы, когда наш танец танцевали как социальный танец в барах, на концертах, на вечеринках, они тоже исполняли много акробатических элементов. И это абсолютно нормально. Это неотъемлемая часть нашего танца. У нас обычные движения сочетаются с акробатикой".

У проекта, который поддерживает «Газпромбанк», есть основная задача, которую определил главный создатель спектакля Дмитрий Маликов.

Дмитрий Маликов, народный артист РФ: "В конце нашего спектакля мне бы хотелось, чтобы дети уходили вдохновлёнными, желающими слушать разную музыку, чтобы родители вспомнили, чему их учили в школе, и лишний раз вспомнили, какая прекрасная есть классическая музыка, которую я исполняю сам на рояле".

В итоге, как и водится, побеждает добро, а в спорах, как известно, рождается истина. И если умело соединить новые технологии и старую школу, получается чудо.