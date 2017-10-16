В Верещагино в огне погибли отец с дочерью. Горел жилой дом, в котором жила семья из 6 человек – мама, папа и четверо детей в возрасте от 10 до 18 лет. Накануне вечером глава семьи топил печь в бане. Под утро 18-летняя дочь обнаружила, что в доме пожар. Она разбудила семью и все вместе они эвакуировались на улицу через окна. Но старшая дочка зачем-то решила вернуться в дом. Отец, заметив это, бросился ее спасать. Из горящего дома они не смогли выйти. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в бане.