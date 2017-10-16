← Большое переселение: Жители Березников получили ключи от новостроек
ОРВИ с осложнениями: В больницах яблоку негде упасть
Пермские врачи объясняют резкий рост числа осложнений после простуды среди детей запоздалым стартом отопительного сезона. В больницах сейчас яблоку негде упасть. Больных столько, сколько бывает во время эпидемии гриппа. Но опасный вирус еще даже не добрался до Прикамья.
Эпидемиологи и главный педиатр региона Игорь Шинкарик заявляют - эпидемический порог не превышен. А заболевших детей, к примеру, в Ленинском районе стало меньше - за последнюю неделю около 200 случаев ОРВИ против 259 за предыдущую. Спад и в стационаре - 37 госпитализированных против 57.
Игорь Шинкарик, главный врач ГДКБ №3, главный педиатр Пермского края: "Сейчас гриппа пока нет, к счастью. Вирусы, которые высеваются у наших больных, - это в основном риновирус, аденовирус, которые у маленьких детей часто вызывают осложнения. 72% детей, которые поступили за последнюю неделю, это дети до 2 лет".
Малыши тяжело переносят респираторные заболевания. Иногда начинают задыхаться, именно поэтому особенно многолюдно в помещении для ингаляций. Но это - следствие, а вот причиной всплеска заболеваемости называют период начала отопительного сезона.
Когда в течение нескольких дней батареи оставались холодными, холодно было и на улице. Большинство родителей маленьких пациентов этой больницы вовремя не обратили внимания на симптомы, почему и возникли осложнения.
Так случилось у Маргариты - девушка и не предполагала, что насморк у 4-летней Агнии может обернуться бронхитом. До болезни дочь ходила в садик, куда некоторых детей приводили с температурой и больным горлом.
Для профилактики врачи советуют проветривать помещения, больше гулять с ребёнком и поставить прививку от гриппа в преддверии сложного, по прогнозам эпидемиологов, сезона.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Большое переселение: Жители Березников получили ключи от новостроек
Остап Бендер нашего времени: Как пермяк делал деньги из ничего
Паутина расставлена
Вести Пермь. События недели
Новый зоопарк: Что-то снова пошло не так...
Конкурс «Волшебный смычок» вырос из регионального в Международный
Кто-кто? Гусь в пальто!
Днем пилили доски - ночью варили зелье
Готова ли Пермь к Дню жестянщика?
Музей музыки 20 века приглашает на видеоэкскурсии
Добавить комментарий: