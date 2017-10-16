ОРВИ с осложнениями: В больницах яблоку негде упасть

Пермские врачи объясняют резкий рост числа осложнений после простуды среди детей запоздалым стартом отопительного сезона. В больницах сейчас яблоку негде упасть. Больных столько, сколько бывает во время эпидемии гриппа. Но опасный вирус еще даже не добрался до Прикамья.

Эпидемиологи и главный педиатр региона Игорь Шинкарик заявляют - эпидемический порог не превышен. А заболевших детей, к примеру, в Ленинском районе стало меньше - за последнюю неделю около 200 случаев ОРВИ против 259 за предыдущую. Спад и в стационаре - 37 госпитализированных против 57.

Игорь Шинкарик, главный врач ГДКБ №3, главный педиатр Пермского края: "Сейчас гриппа пока нет, к счастью. Вирусы, которые высеваются у наших больных, - это в основном риновирус, аденовирус, которые у маленьких детей часто вызывают осложнения. 72% детей, которые поступили за последнюю неделю, это дети до 2 лет".

Малыши тяжело переносят респираторные заболевания. Иногда начинают задыхаться, именно поэтому особенно многолюдно в помещении для ингаляций. Но это - следствие, а вот причиной всплеска заболеваемости называют период начала отопительного сезона.

Когда в течение нескольких дней батареи оставались холодными, холодно было и на улице. Большинство родителей маленьких пациентов этой больницы вовремя не обратили внимания на симптомы, почему и возникли осложнения.

Так случилось у Маргариты - девушка и не предполагала, что насморк у 4-летней Агнии может обернуться бронхитом. До болезни дочь ходила в садик, куда некоторых детей приводили с температурой и больным горлом.

Для профилактики врачи советуют проветривать помещения, больше гулять с ребёнком и поставить прививку от гриппа в преддверии сложного, по прогнозам эпидемиологов, сезона.