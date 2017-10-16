Большое переселение: Жители Березников получили ключи от новостроек

В Березниках очередные семьи получили ключи от своих новых квартир в жилом комплексе, построенном для людей, потерявших свое жилье из-за провала. Власти уверили, что к новому году тысяча квартир будет передана новоселам. В столице Верхнекамья весь день находился и глава региона Максим Решетников.

Визит губернатора на этот раз совпал со знаковым событием для нескольких березниковских семей. На правом берегу Камы в микрорайоне «Любимов» выдают ключи от новостроек, построенных по программе переселения. В этой очереди уже возведено 4 новых многоэтажки. Еще одну обещают сдать до нового года. В общей сложности это тысяча новых квартир. Первые жильцы уже оценили уровень комфорта.

Строительство начинали в чистом поле. Начинали с коммуникаций, сейчас уже речь идет о благоустройстве. Появился первый сквер. Планируется возведение новой школы, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы 4 дома вводим, 768 квартир. Еще один дом введем, почти тысяча квартир будет. Но мы одновременно с этим или для этого много инфраструктуры построили, коммунальные инфраструктуры, дорожная инфраструктура строится, строится социальная инфраструктура – садик заканчиваем, начинаем школу, ФОК в планах".

Тем временем в гимназии № 9 прошел большой спортивный праздник. Повод – открытие нового межшкольного стадиона. Для Березников это уже шестое спортивное сооружение за последние несколько лет. Основной темой на церемонии открытия выбрали Чемпионат мира 2018 года, но главные герои здесь по-прежнему дети.

В январе 2018 года в списке спортивных сооружений Березников планируется очередное пополнение. К этому времени обещают открыть крытую ледовую арену. Полноценный лед и трибуны на 300 мест. На занятия уже записались конькобежцы, фигуристы и ночная хоккейная лига.

Андрей Рашидов, директор ДЮСШ «Кристалл»: "Сейчас это становится не просто популярным, это становится модным, когда ты занимаешься спортом, когда ты ведешь здоровый образ жизни. Потребность большая. Пускаем на стадион. Мальчишки, девчонки, бабушки, дедушки приходите с ребятами. Денег не берем ни с кого. Хочешь бегать – с шести утра до одиннадцати вечера открыт. По требованию сторож включит свет, приходи, занимайся спортом".

При свете утренних фонарей рабочая поездка губернатора начинается, при свете вечерних – заканчивается. Дело не ограничивается одними социальными и спортивными объектами. В повестке дня и многочисленные промышленные предприятия Березников, подписание специнвестконтрактов. Развитие промышленности – основа благополучия всего региона.