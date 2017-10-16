Остап Бендер нашего времени: Как пермяк делал деньги из ничего

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Сергей Малмыгин

В суде Индустриального района Перми слушалось дело о хитроумном мошенничестве. Пермяк Сергей Малмыгин продал на несколько миллионов рублей несуществующие технику и оборудование участникам онлайн площадки госзакупок. Долгое время подсудимый делал деньги буквально из ничего.

Вот один из эпизодов: по версии следствия, мошенник оставил больницу без автомобилей скорой помощи. Дело слушается в Индустриальном суде Перми.

Объявления о продаже Сергей выставлял в интернете. Ждал, когда госзакупка на официальном сайте будет признана несостоявшейся, и в частном порядке предлагал купить у него по сниженной цене. Сегодня мужчина говорил, что плохо себя чувствует, так что даже глаз дергается.

Сергей Малмыгин оправдывается: "Частями готов покрыть ущерб, сейчас как таковой суммы нет. У меня были долги большие у другой организации, я их покрывал этими деньгами. Осознал, что неправильно это все было, сейчас я устроился на работу, у меня был испытательный срок, и вот сейчас он закончился, и сейчас буду платить".

Выплатить нужно пять миллионов. За три года 19 пострадавших. Частным фирмам он продавал детали, муниципальным учреждениям - служебные автомобили, нефтяникам - буровые установки. Договоры подписывались, деньги перечислялись. Но товара у двух фирм, учрежденных мужчиной, не было.

Жанна Манохина, старший помощник прокурора Индустриального района г. Перми, рассказала: "Он распоряжался денежными средствами по своему усмотрению, а договорные обязательства не выполнял. Изначально предполагая, что у него нет ни в распоряжении, ни в собственности имущества, которое он предлагал приобрести, тем самым совершил мошеннические действия, хищения".

Обманутые покупатели есть в Ямало-Ненецком автономном округе, Калининградской области, Нижегородской, Липецкой. Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса.

Приговор ожидается в самое ближайшее время, максимальное наказание по заявленной статье - до шести лет лишения свободы.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Преступления, Деньги, Интернет

Опубликовано: 16.10.2017 в 10:19 в рубрике - Вести Пермь

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