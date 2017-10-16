Паутина расставлена
В Перми прошла масштабная полицейская операция «Паутина». Конкретные места проведения по понятным причинам не разглашаются. Цели мероприятия - тотальная проверка водителей на городских улицах - проверка прав, и, конечно, состояния автомобилистов. Инспекторы ДПС, усиленные сотрудниками ОМОН, намерены были проверить максимально возможное количество водителей, чтобы таким образом избавить улицы от любителей нетрезвыми сесть за руль.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вести Пермь. События недели
Новый зоопарк: Что-то снова пошло не так...
Конкурс «Волшебный смычок» вырос из регионального в Международный
Кто-кто? Гусь в пальто!
Днем пилили доски - ночью варили зелье
Готова ли Пермь к Дню жестянщика?
Музей музыки 20 века приглашает на видеоэкскурсии
В Покров увеличат число автобусов до Северного кладбища
«Новая драма» отмечает юбилей
Управлять подчиненными поможет НЛП
Добавить комментарий: