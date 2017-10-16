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Паутина расставлена

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В Перми прошла масштабная полицейская операция «Паутина». Конкретные места проведения по понятным причинам не разглашаются. Цели мероприятия - тотальная проверка водителей на городских улицах - проверка прав, и, конечно, состояния автомобилистов. Инспекторы ДПС, усиленные сотрудниками ОМОН, намерены были проверить максимально возможное количество водителей, чтобы таким образом избавить улицы от любителей нетрезвыми сесть за руль.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.10.2017 в 09:56 в рубрике - Вести Пермь

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