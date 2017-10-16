Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 15 октября 2017 г.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 15 октября 2017 г.
Паутина расставлена
В Перми прошла масштабная полицейская операция «Паутина».
|смотреть видео читать16.10.2017 в 09:56
Вести Пермь. События недели
Обзор главных событий недели.
|смотреть видео читать16.10.2017 в 09:36
Новый зоопарк: Что-то снова пошло не так...
Дождутся ли пермяки нового зоопарка? За ярким забором ничего не происходит - ни техники, ни строителей.
|смотреть видео читать16.10.2017 в 09:11
Получаем «Земельные ответы»
В Перми продолжает действовать информационный проект «Земельный ответ».
|читать15.10.2017 в 16:15
Здоровые каникулы
Родителям пермских школьников предлагают воспользоваться бюджетной поддержкой, чтобы организовать детям оздоровительный отдых осенью.
|читать15.10.2017 в 13:37
Наталья Подольская: «Я не знала, что Володя женат»
О том, как встреча с Владимиром Пресняковым-младшим перевернула ее жизнь, рассказывает Наталья Подольская.
|читать14.10.2017 в 17:14
Многоликая любовь Никиты Панфилова
Из иронического детектива сериал Пес постепенно превращается в комедийный боевик.
|читать14.10.2017 в 13:37
Прощальная премия для Андрея Малахова
В Москве прошла ежегодная церемония вручения главной российской телевизионной премии «ТЭФИ».
|читать14.10.2017 в 10:00
Конкурс «Волшебный смычок» вырос из регионального в Международный
В Перми прошел седьмой Международный конкурс исполнителей на струнных инструментах «Волшебный смычок».
|смотреть видео читать13.10.2017 в 17:33
В России выпущены новые деньги
В России поступили в обращение купюры 200 и 2000 рублей.
|смотреть видео читать13.10.2017 в 14:37
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