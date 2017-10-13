Конкурс «Волшебный смычок» вырос из регионального в Международный

В Перми прошел седьмой международный конкурс исполнителей на струнных инструментах «Волшебный смычок». Участниками стали учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты средних специальных и высших учреждений Перми, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, Казани, Кракова и других городов. В рамках конкурса также состоялось проведение творческих встреч и мастер-классов с приглашенными членами жюри – выдающимися деятелями искусств России и зарубежья. На некоторых из них побывала и наша съемочная группа.

Музыка есть движение, а соответственно и без динамики в ней не обойтись. Подобно светотени в живописи, музыкальная динамика способна производить психологические и эмоциональные эффекты, вызывать образные и пространственные ассоциации. Именно этому важному средству выражения Владимир Рева - профессор и заведующий кафедрой оркестровых инструментов Московской консерватории имени Глинки - уделил внимание на своем мастер-классе.

Динамика поможет и разнообразить работу над гаммами. Здесь важную роль играет распределение смычка, его незаметная смена направления движения и смена струн. Другой педагог - Светлана Белостоцкая, заслуженный деятель польской культуры, преподаватель Национальной школы музыки им.Ф.Шопена, концертмейстер Краковской оперы - на мастер-классе разбирала проблемы интонации на примере произведений польского скрипача и композитора Генриха Винявского.

Мастер-классы и творческие встречи профессионалов - это часть конкурса «Волшебный смычок», который в Перми проходит с 1996 года. Сначала конкурс имел региональный статус, затем стал всероссийским и только в этом году - международным. В составе участников и жюри - музыканты не только из России, но и зарубежья. Кроме того, впервые на конкурсе 2017 года в прослушиваниях приняли участие камерный оркестр, новшеством стала и номинация «Альт».

Татьяна Иванова, проректор по художественно-творческой деятельности ПГИК: "Победитель - лауреат международного конкурса, это идет им в портфолио и благодаря этому званию они могут преподавать в вузах. Это открывает им путь на академическую эстраду, помогает им дальше продвигаться в своей творческой жизни".

Конкурс «Волшебный смычок» помог продвинуться пермским музыкантам - скрипачу Павлу Милюкову - сейчас он солист Дома Музыки в Санкт-Петербурге, Дарье Зиартдиновой - ее можно слушать в Новосибирской филармонии и в оркестре MusicAeterna, Елена Корженевич преподает в Московской государственной консерватории им.Чайковского и регулярно дает концерты в разных городах. Организаторы, педагоги и исполнители надеются на то, что и конкурс 2017 года откроет новые имена и даст дорогу в большую профессиональную жизнь многим юным музыкантам-исполнителям.