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Кто-кто? Гусь в пальто!

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Гусь в пальто

В Пермской галерее туфельки открылась новая экспозиция - «Гусь в пальто» - это уже 15 выставка в рамках арт-проекта «Коллекционер». Модельер Надя Нико представила коллекцию авторской игрушки - собаки, коты, зайцы, медведи, слоны - всего 35 экспонатов. А главный герой - гусь Гавроша. Надя Нико обратилась к созданию этого персонажа во время поисков формы своей узнаваемой игрушки. В основе создания выставки лежит идея - показать многообразие техник, манеры исполнения авторских игрушек.

 Выставка главным образом отвечает на вопрос о том, для чего вообще нужна игрушка. «Гусь в пальто» - это истории повседневного волшебства. У каждого персонажа свой образ. Фрак, тёплый свитер или одно на двоих пальто. Обитатели этой выставки - фотографы, путешественники, спортсмены, прыгающие на скакалке, катающиеся на санках и лыжах. Как дополнение к экспозиции на выставке представлены их истории в монологах и фотографиях.

Оксана Перевощикова, директор галереи туфельки: "Осенью хотелось бы подарить дополнительного тепла нашим пермякам. Эта выставка олицетворяет свет, добро, тепло, которые есть в этих игрушках. На мой взгляд, Надины игрушки – может быть, даже часть семейной истории. Они могут передаваться по наследству. Там есть культурная составляющая, но они вне времени".

 

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.10.2017 в 17:09 в рубрике - Вести Пермь

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