Днем пилили доски - ночью варили зелье

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← Готова ли Пермь к Дню жестянщика?

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обвиняемый

Двоим пермякам, организовавшим подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина, предъявили обвинение. Мужчины производили психотропные вещества в помещении цеха мебельной фабрики на шоссе Космонавтов. Подозреваемых задержали весной этого года. Один из фигурантов был официально трудоустроен на фабрике разнорабочим. Второй являлся родственником владельца предприятия. Полицейские нашли в помещении большое количество колб, мензурок, градусников и прекурсов. Было изъято около 700 мл готового к употреблению амфетамина в жидкости. На допросах обвиняемые рассказали, что узнали рецепт из интернета. Уже в ближайшее время мужчины окажутся на скамье подсудимых.

Наталья Анкутдинова, начальник отделения СО ОМВД России по Пермскому краю: "Обоим пермякам предъявлено обвинение по части 2 ст. 228 «Изготовление и хранение психотропного вещества амфетамин». Уголовное дело направлено в суд".

Метки: в Перми, Преступления, Происшествия

Опубликовано: 13.10.2017 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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