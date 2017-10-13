Днем пилили доски - ночью варили зелье

Двоим пермякам, организовавшим подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина, предъявили обвинение. Мужчины производили психотропные вещества в помещении цеха мебельной фабрики на шоссе Космонавтов. Подозреваемых задержали весной этого года. Один из фигурантов был официально трудоустроен на фабрике разнорабочим. Второй являлся родственником владельца предприятия. Полицейские нашли в помещении большое количество колб, мензурок, градусников и прекурсов. Было изъято около 700 мл готового к употреблению амфетамина в жидкости. На допросах обвиняемые рассказали, что узнали рецепт из интернета. Уже в ближайшее время мужчины окажутся на скамье подсудимых.

Наталья Анкутдинова, начальник отделения СО ОМВД России по Пермскому краю: "Обоим пермякам предъявлено обвинение по части 2 ст. 228 «Изготовление и хранение психотропного вещества амфетамин». Уголовное дело направлено в суд".