Готова ли Пермь к Дню жестянщика?

В ГИБДД состоялось совещание по подготовке автодорог к эксплуатации в зимний период. Представители владельцев автомобильных дорог, руководители дорожно-эксплуатационных организаций, сотрудники Госавтоинспекции обсудили наиболее острые вопросы, требующие сейчас особо пристального внимания, как со стороны контролирующих органов, так и дорожных служб. Врио начальника УГИБДД МВД России по Пермскому краю Михаил Кайгородов обратил внимание присутствующих на то, что сбавлять обороты в такой важной области, как подготовка к зиме, нельзя. В прошлом году после первого серьезного снегопада движение по городским магистралям было затруднено. Так, за сутки 5 ноября в городе выпало 18-дневная норма осадков. В ночь на 6 ноября на улице было выведено 109 единиц техники, что позволило привести проезжую часть в относительный порядок. Тем не менее, действия некоторых подрядчиков организаций вызвали нарекания со стороны краевых и городских руководителей. В связи с ухудшением погодных и метеорологических условий имели место факты затруднения движения транспорта и увеличение числа ДТП. Основные причина – несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании вышеуказанных участков дорог, несвоевременный выезд спецтехники, несвоевременная ликвидация снежных завалов, несвоевременная обработка проезжей части противогололедными материалами.

Михаил Кайгородов, заместитель начальника отдела надзора УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, отмечает: "Если были выявлены какие-то недостатки в содержании улично-дорожной сети, подрядчикам выдаются предписания. За невыполнение предписаний предусмотрена административная ответственность. Также предусмотрена административная ответственность за повторное невыполнение выданных предписаний. За невыполнение предписаний на должностных лиц штраф от 30 до 50 тысяч, на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч. За повторное невыполнение предписаний штрафы повышаются в два раза.