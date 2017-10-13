Музей музыки 20 века приглашает на видеоэкскурсии
Единственный в России Пермский музей музыки 20 века приступил к реализации нового интернет-проекта «Музыка 20 века: жанры, имена, события». Основу проекта составляют видеоэкскурсии, представляющие из себя цикл программ, посвященных творчеству известных советских композиторов и поэтов, написавших огромное количество популярных песен о Родине, школьной жизни, песен к любимым фильмам и песен, которые позволяют вернуться в прошлое нашей страны. Каждая видеоэкскурсия – один 25-минутный фильм, посвященный какой-то одной теме. Как говорят сотрудники музея, этот проект будет интересен учителям для внеклассной работы с детьми. Стать участником проекта просто – учителю необходимо зарегистрироваться на сайте музея и выбрать нужную экскурсию, а дальше дело техники. Первые видеоэкскурсии уже посмотрели учителя и ученики средней школы села Курашим. А музейные работники получили первые положительные отзывы о новом инернет-проекте.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Покров увеличат число автобусов до Северного кладбища
«Новая драма» отмечает юбилей
Управлять подчиненными поможет НЛП
Вторая жизнь пня: В Перми появится Дом бобра
Пермь. Вести-Спорт
Среднюю дамбу украсила гусеница
Интерактивное ТВ: что хочу, то и смотрю
Проект регионального бюджета одобрили общественники
Работу горячей линии по теплу продлили до 2 ноября
Фонтаны бьют - прорыв трубы найти не могут
Добавить комментарий: