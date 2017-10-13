В Покров увеличат число автобусов до Северного кладбища

В связи с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы в Перми 14 и 15 октября увеличится количество автобусов, следующих до Северного кладбища. Возле других кладбищ появятся дополнительные остановки. 14 октября на автобусном маршруте №46 «Драмтеатр-Северное кладбище» будут курсировать три автобуса, в воскресенье 2. Автобус №39 «Микрорайон Оборино-Драмтеатр» изменит схему движения и будет курсировать через Северное кладбище в обоих направлениях. На Южной дамбе появится остановка «Кладбище Южное». На ней будут останавливаться автобусы №1, 5, 13, 14, 25, 43, 75 и троллейбусы №8, 10, 13. На остановке «Кладбище «Банная гора» будут дополнительно останавливаться два автобусных маршрута - №22 и 32. На кладбище «Верхнекурьинское» можно будет добраться на автобусных маршрутах №49 и 53. Рядом со всеми кладбищами для обеспечения безопасности дорожного движения будут дежурить экипажи ДПС.