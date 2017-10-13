В Покров увеличат число автобусов до Северного кладбища
В связи с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы в Перми 14 и 15 октября увеличится количество автобусов, следующих до Северного кладбища. Возле других кладбищ появятся дополнительные остановки. 14 октября на автобусном маршруте №46 «Драмтеатр-Северное кладбище» будут курсировать три автобуса, в воскресенье 2. Автобус №39 «Микрорайон Оборино-Драмтеатр» изменит схему движения и будет курсировать через Северное кладбище в обоих направлениях. На Южной дамбе появится остановка «Кладбище Южное». На ней будут останавливаться автобусы №1, 5, 13, 14, 25, 43, 75 и троллейбусы №8, 10, 13. На остановке «Кладбище «Банная гора» будут дополнительно останавливаться два автобусных маршрута - №22 и 32. На кладбище «Верхнекурьинское» можно будет добраться на автобусных маршрутах №49 и 53. Рядом со всеми кладбищами для обеспечения безопасности дорожного движения будут дежурить экипажи ДПС.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Новая драма» отмечает юбилей
Управлять подчиненными поможет НЛП
Вторая жизнь пня: В Перми появится Дом бобра
Пермь. Вести-Спорт
Среднюю дамбу украсила гусеница
Интерактивное ТВ: что хочу, то и смотрю
Проект регионального бюджета одобрили общественники
Работу горячей линии по теплу продлили до 2 ноября
Фонтаны бьют - прорыв трубы найти не могут
Пожарные не успели спасти человека из-за припаркованных автомобилей
Добавить комментарий: