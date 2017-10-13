«Новая драма» отмечает юбилей

Театр-лаборатория, театр-поиск, театр-новация - все это «Новая драма» - пермский камерный театр, который в эти дни отмечает юбилей - 15 лет. В 2002 году юные выпускники Пермского государственного института искусства и культуры со своим Мастером, заслуженным работником культуры РФ, доцентом кафедры режиссуры и актерского мастерства ПГИК Мариной Оленевой объединились и создали профессиональный, творчески состоятельный коллектив, который занял достойное место в Пермской театральной жизни. Каких успехов добился театр за эти годы?

С простого разговора двух друзей начинается перфоманс в театре «Новая драма». Его задумал Дмитрий Огородников - бывший пермяк, а ныне учащийся Санкт-Петербургской театральной академии. Один из героев в двух словах рассказывает пьесу «Пер Гюнт» Генриха Ибсена, после очень краткого и своеобразного рассказа этого огромного произведения актёры показывают без слов всё то, что обсудили только что.

Сам перфоманс, а особенного его пластические фрагменты, актёры сыграли почти без репетиции. Образы и движения приходили к ним в голову спонтанно прямо на сцене. Именно спонтанность - главное качество сегодняшней «Новой драмы», считает молодой режиссёр. А Марина Оленёва - художественный руководитель театра - поддерживает все творческие начинания, особенно своих учеников и выходцев из театра.

За 15 лет работы накопилось 21 репертуарных и 12 экспериментальных спектаклей. За эти годы в театре отслужили около 60 актёров, многие из которых теперь трудятся в столичных театрах. Екатерина Шпица, например, начинала в этом театре еще, когда училась в школе.

Екатерина Шпица, актриса (Москва): "Я играла Заречную как раз на стыке юности и молодости. По-моему я вводилась туда, когда мне было 15 лет. И для меня это было сложно. Я в тот момент еще мало что понимала".

Евгений Пеккер сегодня тоже работает и живёт в Москве. Он один из трёх человек, с которого 15 лет назад началась история театра. Несмотря на свою занятость в Москве, он с удовольствием приезжает в гости к своему первому учителю и до сих пор принимает участие в постановках театра.

В этом году юбилей решили отмечать не один день, а всю неделю, поэтому каждый день, в 19.00 театр «Новая драма» ждёт своего зрителя на третьем этаже Дворца творчества юных, где до 14 октября будут проходить читки пьес, различные лаборатории, вечер современной поэзии. А в субботу 14 октября состоится премьера спектакля «Мамаша Кураж».