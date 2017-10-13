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Управлять подчиненными поможет НЛП

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НЛП

11 ноября в Первом Уральском Центре Управления стартует обучение по специальной программе «Секреты эффективного руководителя. Модели НЛП». Уникальная система психологического управления учитывает все проблемные зоны руководителя и позволяет контролировать и мотивировать подчиненных без дополнительных финансовых затрат. Учит управлять собой, своими эмоциями, временем, харизмой, а также процессами коммуникаций, продаж, переговоров и презентаций. Одним словом, быть всегда на шаг впереди. Этот 8-модульный курс уже прошли и рекомендуют сотни директоров и владельцев бизнеса нашего города. Хотите убедиться? Приходите на мастер-класс этого курса уже 17 октября. Записаться можно по телефону 2-766-566.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.10.2017 в 12:39 в рубрике - Вести Пермь

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