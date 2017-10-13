Вторая жизнь пня: В Перми появится Дом бобра
Новый арт-объект появится в Перми - двухметровый «Дом бобра», его сделают из гигантского пня весом более полутора тонн. Творческая идея заключается в том, чтобы удаленные и кронированные деревья не утилизировать на городские свалки, а дать им «вторую жизнь». «В руках опытного мастера даже в холодную погоду работа горит. Уже вырисовывается окно и дверь», - рассказывают авторы идеи. Дом бобра разместится на небольшом пруду в Черняевском лесу.
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