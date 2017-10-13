Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 12 октября 2017 года. Главные темы:
- Футболистки пермской «Звезды-2005» выбыли из розыгрыша лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче против французского клуба "Монпелье", в столице, "звездочки" уступили гостям 0:2.
- Хоккеисты пермского «Молота-Прикамье» завершили домашнюю серию победой над челябинским «Челметом». Игра на льду УДС «Молот» была напряженная, с большим количеством голов и удалений - привлекательная для зрителей, но валидольная для тренерского состава и игроков. Итоговый счет 4:2 в пользу «молотобойцев».
- В Чайковском раздавали звания мастеров спорта и повышали профмастерство в греко-римской борьбе. В спорткомплексе «Буревестник» состоялся Всероссийский турнир - боролись более 200 спортсменов из 16 регионов страны.
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