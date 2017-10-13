Среднюю дамбу украсила гусеница
Новый посыл пермякам от известного уличного художника Александра Жунева. В долине реки Егошихи поселилась гигантская гусеница, замершая в попытке сбежать подальше от замусоренного лога. Разглядеть ее можно с моста Средней дамбы. Жунев начал делать гусеницу ещё весной, после субботника. Тогда из русла Егошихи достали много автопокрышек, которые выбрасывают владельцы местных гаражей. 41 штука составили тело арт-объекта, который, по словам автора, символизирует титанический, часто неблагодарный труд по уборке подобных городских мест.
Александр Жунёв, художник: "Гусеница - это образ того, что этот мусор очень трудно отсюда достать, он будет медленно отсюда убираться - если вообще будет. Говорят, вода камень точит. Если об этом говорить, напоминать, то всё равно откладывается - и у чиновников, и у простых людей, что не надо мусорить, у чиновников, что нужно убирать, что нужно делать парки в таких местах".
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