Интерактивное ТВ: что хочу, то и смотрю
Этой осенью настоящая революция происходит среди любителей сериалов. Теперь не нужно иметь под рукой телепрограмму и ждать ежедневно новую серию. Интерактивное ТВ заставит отказаться от всего этого.
Интриги великих домов, сотни разнохарактерных персонажей, история, в которой нет очевидного добра и зла. «Игра Престолов» завоевала сердца тысяч поклонников по всему миру. Александр в их числе, с небольшим опозданием молодой человек досматривает 7-й сезон саги, при этом, благодаря функции управление просмотром, то и дело возвращается к любимым эпизодам из предыдущих частей.
Осень приготовила любителям долгоиграющего жанра множество премьер. В интерактивном телевидении «Ростелеком» создал специальное предложение - пакет «Больше сериалов».
Наталья Мухина, представитель компании «Ростелеком»: "Уникальность его в том, что доступ ко всем премьерам бесплатно в течение 45 дней и более того, все серии можно смотреть в любое удобное для вас время не привязываясь к эфирному времени".
Действующие абоненты «Интерактивного ТВ» тоже могут принять участие в акции и получить ТВ-пакет «Амедиа Премиум» или подписку «Амедиатека» в зависимости от того, какой пакет каналов подключен - стартовый, оптимальный, продвинутый или максимальный.
В каталоге сериалов от «Ростелеком» не только современные хиты, но и бестселлеры прошлых лет. Один из безусловных лидеров «Твин Пикс». Интрига «Кто убил Лору Палмер?» актуальна до сих пор.
Разбираться в хитросплетениях сюжетных линий Дэвида Линча, восхищаться решениями императрицы Екатерины Великой в исполнении актрисы Марины Александровой или погружаться в расследования «Секретных материалов» - каждый зритель решает сам.
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Пермь. Вести-Спорт
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