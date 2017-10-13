Проект регионального бюджета одобрили общественники
Общественная палата Пермского края одобрила проект регионального бюджета на ближайшие несколько лет. Теперь слово за депутатами Законодательного собрания. Довольно большая работа проделана. Так плотно к формированию главного финансового документа края общественников еще не привлекали. На заседание палаты пришел губернатор Максим Решетников и сразу начал с поздравлений.
Почетной грамотой награждается Нина Зайцева, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, член Общественной палаты Прикамья. Цветы и пожелания - от главы региона.
Максим Решетников поблагодарил членов палаты за работу. Общественники контролировали подрядчиков в программе благоустройства дворов. Внесли предложения в проект бюджета. Губернатор назвал главный финансовый документ социально ориентированным, в приоритете медицина.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В здравоохранении на укрепление материально-технической базы, на капитальный ремонт, на текущий, на закупку оборудования у нас 570 миллионов рублей на следующий год предусмотрено. Это большой объем средств, плюс к этому мы заложили средства на строительство новых поликлиник".
Основные направления не изменятся – строительство детских садов и школ, газификация, сельское хозяйство. 130,5 миллиардов на медицину, 102 - на образование. Эти цифры сразу на три года. До 500 млн ежегодно – на расселение ветхого и аварийного жилья. Выделены средства и на программу благоустройства.
На ремонт и строительство дорог предусмотрено 33 миллиарда рублей. Это серьезные объекты в Перми и Пермском крае - улица Строителей, развязка Героев Хасана-Транссиб, обход Чусового и дорога Соликамск-Березники.
Концепция бюджета сформирована в результате поездок, которые совершил Максим Решетников. С рабочими визитами он побывал в каждом районе Пермского края.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Бюджет, конечно же, социально направленный, потому что вопросы медицины, которые волнуют очень многих, вопросы развития образования, вопросы строительства детских садов, и вопросы строительства школ, которые сейчас становятся чрезвычайно актуальными проблемами - это все в бюджете 2018 года есть".
На сегодняшний день проект бюджета внесен в Законодательное собрание Прикамья. До нового года депутаты должны вынести свой вердикт.
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