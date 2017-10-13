Работу горячей линии по теплу продлили до 2 ноября
В Перми продолжает работу горячая линия по вопросам тепла. Ее проводят специалисты городского департамента ЖКХ. Также получить консультацию можно в администрации своего района в будни с 9.00 до 18.00 часов.
В Перми отопительный сезон стартовал 12 сентября с запуска тепла в соцучреждениях. С 18 сентября отопление начало подаваться в жилые дома города и должно было добраться до всех в течение двух недель. Видимо, неслучайно принято решение продлить работу горячей линии по теплу до 2 ноября.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фонтаны бьют - прорыв трубы найти не могут
Пожарные не успели спасти человека из-за припаркованных автомобилей
Рояль в кустах: Новый арт-объект в Перми
Нет денег: Судьба пермского волейбола висит на волоске
Первокурсники, Вы супер!
В Чусовом вынесли приговор вандалам
В Краснокамске сутенеров осудят за выездной бордель
Пермь. Вести-Спорт
Мак-2017: Холодное лето не помешало наркоплантаторам
В Чердыни сотрудница банка украла у пенсионеров 400 тысяч рублей
Добавить комментарий: