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Работу горячей линии по теплу продлили до 2 ноября

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горячая линия

В Перми продолжает работу горячая линия по вопросам тепла. Ее проводят специалисты городского департамента ЖКХ. Также получить консультацию можно в администрации своего района в будни с 9.00 до 18.00 часов.

В Перми отопительный сезон стартовал 12 сентября с запуска тепла в соцучреждениях. С 18 сентября отопление начало подаваться в жилые дома города и должно было добраться до всех в течение двух недель. Видимо, неслучайно принято решение продлить работу горячей линии по теплу до 2 ноября.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.10.2017 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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