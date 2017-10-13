Фонтаны бьют - прорыв трубы найти не могут

5 многоквартирных домов на улице Ким в Перми подключены к системе теплоснабжения по временной схеме. Люди жалуются на перебои с теплом, а специалисты ПСК не могут найти место прорыва трубы. И судя по визуальному наблюдению, не очень-то и стараются. О ситуации, которая вот-вот может стать чрезвычайной.

С обычной резиновой грелкой пенсионерка Клавдия Пирожкова не расстается уже несколько дней. В квартире иногда выключают отопление и горячую воду. Прямо под окнами Пермская сетевая компания ищет аварийный участок трубопровода.

И горячая, и холодная вода выливается на поверхность, ее объемы можно оценить и неспециалисту. Сергей Иванов владелец шиномонтажа, у ворот которого коммунальные службы разрыли огромный котлован, внимательно следит за всем происходящим.

Сергей Иванов, владелец шиномонтажа: "Я обращался в администрацию, звонил в Пермскую сетевую компанию. До них невозможно дозвониться. А если дозвонишься, посылают к тому, к другому".

При ликвидации аварии используются самые последние "современные технологии" – такие как картонка.

За тем, как Пермская сетевая компания ищет аварийный участок трубы, внимательно следят в администрации Мотовилихинского района. Разрешение на раскопки выдано до 23 октября, до этого срока все работы должны быть закончены.

Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: "Это дефект, который был выявлен после старта отопительного сезона. Сейчас проводятся работы по их устранению неполадок. На время работ пять зданий близлежащих зацеплены по временной схеме, то есть там могут наблюдаться отклонения от нормативов".

Пока серьезней всего пострадал детский сад, который находится ниже места прорыва. Вода выливается на детские площадки, администрация дошкольного общеобразовательного учебного заведения даже постелила дополнительную дорожку, чтобы обходить опасные участки.