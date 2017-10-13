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← Рояль в кустах: Новый арт-объект в Перми

Пожарные не успели спасти человека из-за припаркованных автомобилей

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пожарные

МЧС Пермского края через журналистов обращаются к жителям с просьбой не занимать каждый свободный кусочек двора своими машинами. Поводом послужила трагедия, разыгравшаяся в Перми на улице Юрша. 10 минут огнеборцы пытались найти проезд к очагу возгорания и в итоге опоздали. Погиб человек.

Вечерний Садовый - по узким дворам, между припаркованными легковушками пытается вырулить пожарная машина. И это вовсе не учения, реальный вызов. Звонил Владимир, после того как почувствовали сильный запах дыма. И не зря - в соседней квартире прибывшие пожарные обнаружили тело мужчины.

перегородили

Владимир Штыков: "Нормальный был, с внуками гулял, такой чистый опрятный, хороший дедушка, жалко человека".

К дому пожарные приехали вовремя, но еще 10 минут им понадобилось для того, чтобы подвести тяжелую пожарную машину к подъезду. В доме на Юрше, 64 не развернуться из-за припаркованных машин. И теперь уже достоверно известно - на то, чтобы вскрыть квартиру и спасти человека, не хватило тех самых 10 минут.

Площадь пожара на этот раз составила всего полквадратных метра. Но огонь в этой ситуации как раз не самое страшное. Ядовитый дым начал мгновенно распространятся на верхние этажи и неработающая система дымоудаления только этому способствовала.

квартира

На неработающую систему дымоудаления и спиленные пожарные гидранты в этом доме Госпожнадзор обратил внимание 20 лет назад. С тех пор управляющая компания «Домком» заплатила в качестве штрафов 370 тысяч рублей, но на то, чтобы починить всю систему, надо 3 миллиона, на это денег нет.

К жильцам дома, паркующим автомобили на тротуаре, по закону пожарные даже претензии предъявить не могут. Земельный участок не сформирован, а значит, и хозяина нет.

Александр Иванов, начальник управления надзорной деятельности по профилактической работе ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Не поставишь к каждому дому пожарного инспектора или инспектора ДПС, который будет следить за тем, чтобы не блокировали подъезд. Вы прежде всего должны подумать сами о своей безопасности".

При возгорании в доме на Юрше, 64 пожарные эвакуировали с верхних этажей здания 41 человека. Никто не пострадал, кроме погибшего хозяина квартиры, который в истории теперь записан как жертва неправильной автомобильной парковки.

 

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 13.10.2017 в 09:21 в рубрике - Вести Пермь

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