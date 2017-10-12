Рояль в кустах: Новый арт-объект в Перми

Рояль в кустах. Лэнд-арт объект дизайнера Бориса Мокрополова установили в Перми в Старокирпичном переулке под окнами частной филармонии «Триумф». Его привезли сюда из Хохловки, где он был сделан этим летом для фестиваля «КАМWA». «Рояль» из лозы повторяет реальные размеры и пропорции своего концертного собрата, у него есть клавиши из деревянных брусков и пюпитр.