Рояль в кустах: Новый арт-объект в Перми
Рояль в кустах. Лэнд-арт объект дизайнера Бориса Мокрополова установили в Перми в Старокирпичном переулке под окнами частной филармонии «Триумф». Его привезли сюда из Хохловки, где он был сделан этим летом для фестиваля «КАМWA». «Рояль» из лозы повторяет реальные размеры и пропорции своего концертного собрата, у него есть клавиши из деревянных брусков и пюпитр.
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