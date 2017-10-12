Нет денег: Судьба пермского волейбола висит на волоске

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Волейбольный клуб «Прикамье» просит пермяков о материальной помощи. Лидер чемпионата Высшей лиги «А», вынужденно отказался от поездки на 4-й тур в Барнаул, за что получил техническое поражение и минус 2 очка за неявку. Под угрозой следующий тур и вся дальнейшая судьба титулованной команды.

Последний домашний тур волейбольный клуб «Прикамье» провёл на «Ура!». Не уступив ни одного матча с начала чемпионата, не сделал исключение и для оренбургского «Нефтяника», одного из главных фаворитов Чемпионата России Высшей лиги «А», и основного претендента на возвращение в Суперлигу. Хозяева показали быстрый, агрессивный волейбол. Победив в первый игровой день "всухую" - 3:0 и 3:2 в упорной битве второго. А вот антураж у матчей 3-го тура подкачал. Играли лидеры турнира в тренировочном зале стадиона «Энергия». Более привычный, а главное, отвечающий требованиям зал СК Сухарева в эти дни был задействован под мероприятие федерального значения - показ Кубка Чемпионата Мира по футболу.

Владимир Терентьев, главный тренер ВК "Нефтяник": "Такие залы, в которых мы вчера играли, допускаться до чемпионатов России не должны. Это просто деградация волейбола, девальвация волейбола и так далее. Зал этот не зарегистрирован в списке, мы обязательно будем подавать протест. Нет покрытия синтетического, мы играем на полу деревянном, такого не должно быть".

Впрочем, ситуацию не спас бы и более счастливый игровой график - задолженность по арендной плате "Прикамья" перед Центром спортивной подготовки Пермского края приближается к 2,5 миллионам рублей.

Владимир Викулов, старший тренер ВК "Прикамье": "Сейчас мы следующий тур пропускаем, так как у нас нет средств, в Барнаул мы не полетим. Последние деньги свои собрали, чтобы оплатить судей и приезд команды Оренбурга. Дальше ничего не ясно. Денег нет. В Барнаул мы не едем".

За неявку в Барнаул "Прикамью" засчитали два технических поражения и сняли очки. Лидер турнира сразу упал на пятое место. Но и это не самое плохое. Под угрозой следующий тур, который должен пройти 21 и 22 октября в Перми, и вся последующая судьба титулованной команды. Остаётся, конечно, вера в добросердечие краевого ЦСП, в чьём ведении СК Сухарева и стадион "Энергия». Также клуб обращается к болельщикам с просьбой помочь собрать необходимые средства для проведения очередного домашнего тура. Обратиться можно в бухгалтерию "Прикамья" на стадион "Энергия" по адресу Советская, 100.

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, Спорт, в России, в Пермском крае

Опубликовано: 12.10.2017 в 17:41 в рубрике - Вести Пермь

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