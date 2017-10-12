Первокурсники, Вы супер!
В Пермском классическом университете первокурсникам было не до учебы. В вузе прошел конкурс «Суперпервокурсник». Студенты соревновались в интеллектуальном, журналистском, спортивном, проектном и творческом состязаниях.
Начинается конкурс с примерки. Примерки обуви. В этих бигфутах ходить то тяжело, а ребятам предстоит в них бегать. Но у кого-то весьма неплохо получается. И не только бегать в бигфутах. Спортивный этап - самый зрелищный, состоит из надувной полосы препятствий - самое интересное и сложное, бега в надувном колесе и лыжной трассы, на пару надувных лыж встают вчетвером под задорные «Левой, правой!». Получается синхронно, никто не падает. А вот на надувной полосе препятствий без этого, в смысле без падений, обойтись не удается никому. Из надувных труб буквально выпадают первокурсники.
650 первокурсников со всех вузов Перми собрались в классическом университете. Выбрать лучшего далеко не единственная цель, говорят организаторы.
Андрей Маковеев, организатор фестиваля «Суперпервокурсник-2017»: "Мероприятие направлено на то, чтобы студенты-первокурсники вузов Перми начали дружить, взаимодействовать и адаптировать студенческую жизнь во внеучебную деятельность".
Всего несколько этапов. Конкурс творческих работ, спортивный, КВН и защита социальных проектов. Сами первокурсники придумывают, как сделать университетское пространство для них интереснее. Иными словами, как быстрее переквалифицироваться из школьника в студенты.
Кто же стал «Суперпервокурсником»?
Как сообщают в ПГНИУ, по результатам общего зачета:
1 место - Физический факультет
2 место - ИПФ
3 место - Юридический факультет
4 место - СИЯЛ
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