В Чусовом вынесли приговор вандалам
В Чусовом вынесли приговор двум вандалам. Молодые люди 1 августа 2017 года в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений нанесли повреждения фасадной части здания спортивно-оздоровительного комплекса по улице Мира. Ущерб был оценен в 28 тысяч рублей. Еще до суда мужчины возместили его полностью. Однако этот факт не стал поводом для смягчения приговора. Суд признал жителей Чусового виновными по статье «Вандализм, совершенный группой лиц», и приговорил каждого из виноватых к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.
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