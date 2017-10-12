Пермь. Вести-Спорт

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В выпуске - главные спортивные новости Пермского края.  Эфир 11 октября 2017 г.

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 12.10.2017 в 14:13 в рубрике - Вести Пермь

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