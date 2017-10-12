← Мак-2017: Холодное лето не помешало наркоплантаторам
Пермь. Вести-Спорт
В выпуске - главные спортивные новости Пермского края. Эфир 11 октября 2017 г.
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← Мак-2017: Холодное лето не помешало наркоплантаторам
В выпуске - главные спортивные новости Пермского края. Эфир 11 октября 2017 г.
«Котофест»: бездомным хвостикам нужна помощь
15 октября в Перми пройдет выставка кошек и благотворительный «Котофест».
|читать12.10.2017 в 14:33
Пермь. Вести-Спорт
Главные спортивные новости Пермского края.
|смотреть видео читать12.10.2017 в 14:13
Теодор Курентзис проведет бесплатный мастер-класс
Главное внимание Теодор Курентзис подарит молодым дирижерам и студентам музыкальных учебных заведений.
|читать12.10.2017 в 14:10
Мак-2017: Холодное лето не помешало наркоплантаторам
Выявлено 105 очагов произрастания наркосодержащих растений общей площадью около 13 тысяч квадратных метров.
|смотреть видео читать12.10.2017 в 13:31
Пермский Дом ребенка реорганизуют
На сегодняшний день в «Доме Малютки» находятся 102 малыша в возрасте до 4 лет.
|смотреть видео читать12.10.2017 в 12:51
История одного подвига: «Салют-7» выходит на киноэкраны
Этот полет считается с технической точки зрения самым сложным в истории мировой космонавтики.
|смотреть видео читать12.10.2017 в 09:50
Грипп будет тяжелым
Если ваша семья привита хотя бы наполовину, это значит, она уже защищена, - отмечают эпидемиологи.
|смотреть видео читать12.10.2017 в 06:41
Пермские фигуристы поборются за Юниорский Гран-при в Японии
Две пары пермских фигуристов прошли сложнейший отбор и выступят в Финале мировой серии Юниорского Гран-при.
|смотреть видео читать11.10.2017 в 16:27
«Молот-Прикамье» одержал победу над «Спутником»
«Молотобойцы» вырвали победу в последней пятиминутке.
|смотреть видео читать11.10.2017 в 16:03
Пенсионерам поднимут прожиточный минимум
Прожиточный минимум пенсионера предлагается повысить на 224 рубля до 8503 рублей.
|читать11.10.2017 в 13:00
В Чусовом вынесли приговор вандалам
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«Котофест»: бездомным хвостикам нужна помощь
Теодор Курентзис проведет бесплатный мастер-класс
Мак-2017: Холодное лето не помешало наркоплантаторам
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Мак-2017: Холодное лето не помешало наркоплантаторам
В Чердыни сотрудница банка украла у пенсионеров 400 тысяч рублей
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Вершки и корешки: В крае подвели итоги уборочной кампании
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