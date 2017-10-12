В Краснокамске сутенеров осудят за выездной бордель
В Краснокамске завершено уголовное дело по статье «Организация занятием проституции», фигуранты которого сядут на скамью подсудимых – два местных жителя 45 и 47 лет и 4 администратора двух банных комплексов Краснокамска. Об этом сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Пермскому краю. Мужчины находили девушек, предлагали им подзаработать и вовлекали в проституцию. Сотрудники саун напрямую обращались к сутенерам, которые на автомобиле доставляли девушек в нужное место. Свою деятельность они вели на протяжении 2016 года. Дело передано в суд.
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