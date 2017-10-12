Мак-2017: Холодное лето не помешало наркоплантаторам
В региональном главке подвели итоги операции «Мак-2017», цель которой выявить правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. За прошедший летний период зафиксировано 247 преступлений, из них 5 - это содержание наркопритонов, 24 - незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, 107 преступлений, связанных со сбытом наркотиков, и 110 - с их хранением. Выявлено 105 очагов произрастания наркосодержащих растений общей площадью около 13 тысяч квадратных метров. Уголовная ответственность наступает в том случае, если будут доказаны факты выращивания более 10 кустов мака и более 20 кустов конопли. Обычно для выращивания и сбыта преступники выбирают отдалённые территории края, однако некоторые эпизоды зафиксированы и рядом с районными центрами.
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